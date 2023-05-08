Директорка столичного садочку привласнила 2 мільйони батьківських грошей

Зловмисниця упродовж року виводила на підконтрольні їй рахунки кошти, які призначались для вирішення потреб дошкільнят. Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі.

У лютому цього року співробітники Подільського управління поліції викрили 29-річну директорку приватного дитячого садочка, розташованого у Шевченківському районі столиці, у привласненні та розтраті батьківських грошей.

Правоохоронці встановили, що в період з грудня 2021 року і до початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну порушниця надавала вказівки працівникам закладу на безпідставне перерахування грошових коштів у загальній сумі понад два мільйони гривень на підконтрольні їй рахунки начебто за сплату певних послуг, які фактично не надавались.

Вказані гроші сплачувались батьками на вирішення потреб дошкільнят, зокрема харчування, поліпшення умов навчально-виховного процесу тощо.

Слідчі за погодженням із Подільською окружною прокуратурою оголосили зловмисниці про підозру за ч. 2, 3 та 4 ст. 191 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем. Наразі матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровано до суду для розгляду справи по суті.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Києва