Переховував психотропи в цукерках – наркоторгівця засуджено до 10 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення Подільською окружною прокуратурою міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок 21-річному киянину за фактом незаконного придбання та зберігання особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, з метою збуту, у особливо великих розмірах ( ч. 3 ст. 307 КК України).

Прокурором у суді доведено, що 21-річний чоловік організував збут особливо небезпечних психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів у особливо великих розмірах на території Подільського району міста Києва та в інших районах столиці.

Для приховування своєї діяльності обвинувачений тримав «товар» у банках з автомобільною пастою.

У ході обшуків, зокрема у орендованій ним квартирі, правоохоронці вилучили близько 4 кг заборонених засобів та речовин. Зокрема, амфетамін, солі, мефедрон, марки, екстазі, а також психотропні гриби, у тому числі у шоколадних цукерках.

Вироком Подільського районного суду міста Києва чоловіка визнано винним в інкримінованих злочинах та засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Київська міська прокуратура