В Ивано-Франковске на взятке в ₴20 тыс. поймали чиновника Службы автодорог

В Ивано-Франковске разоблачили на взятке чиновника Службы автомобильных дорог.

Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской областной прокуратуры, передает УНН.

“По данным следствия, чиновник требовал от местного предпринимателя деньги за согласование и предоставление разрешения на размещение билбордов без технической документации на территории, прилегающей к дороге государственного значения. Правоохранители задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины при получении неправомерной выгоды в сумме 20 тыс грн. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, избрание меры пресечения и отстранения от должности”, — говорится в сообщении.