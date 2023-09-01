Судитимуть «начальника окупаційної поліції Харківщини», який, погрожуючи зброєю, змусив мирну жительку віддати елітний позашляховик

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 38-річного чоловіка за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 27 липня минулого року, перебуваючи у м. Куп‘янськ, «начальник окупаційної поліції» та двоє російських військових приїхали до будинку 36-річної місцевої мешканки. Будучи озброєними, вони почали погрожувати жінці у присутності її літніх батьків, вимагаючи віддати позашляховик «Toyota Land Cruiser».

Слідству відомо, що автомобіль потерпілої «головний поліцейський Харківщини» використовував в особистих цілях: їздив до кафе та магазинів.

Нині обвинувачений перебуває у розшуку. Його судитимуть заочно у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування — СУ ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Довідково: матеріали щодо двох російських військових виділені в окреме кримінальне провадження. Слідство триває.

Нагадаємо, що раніше за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури обвинуваченому також було повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Харківська обласна прокуратура