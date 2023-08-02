Повідомлено про підозру екскомандиру частини, який «відрядив» депутатів-військовослужбовців на «службу» до КМВА

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому командиру однієї з військових частин ТРО, який перевищив свої службові повноваження та відрядив військовослужбовців на службу до Київської міської ради.

Встановлено, що солдати однієї з військових частин, троє з яких мають статус столичних депутатів, а ще один – помічник депутата Київради, впродовж року не з’являлись на військову службу.

Підставою для цього стало те, що їх командир видав наказ про відрядження цих військовослужбовців для проходження служби в Київській міській військовій адміністрації.

Екскомандиру повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень вчинені в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Раніше ДБР оголосило підозри про ухиляння від військової служби згаданим депутатам Київради.

ДБР