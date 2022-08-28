У Києві поліцейські викрили чоловіка, який здійснив розбійний напад на жінку

Зловмисник прослідкував за киянкою та у ліфті багатоповерхівки зірвав з вух золоті сережки. Слідчі довели його причетність до скоєного злочину, за який йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До чергової частини Деснянського управління поліції звернулася місцева мешканка із повідомленням про те, що на проспекті Маяковського невідомий зірвав у неї з вух золоті прикраси. Для з’ясування усіх обставин події за вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Як розповіла слідча Деснянського управління поліції Наталія Ревера, оперативники встановили причетного до злочину раніше судимого 38-річного киянина, який наразі перебуває у слідчому ізоляторі:

«Ми з’ясували, що зловмисник прослідкував за 71-річною заявницею, зайшов з нею у під’їзд багатоповерхівки та у ліфті зірвав з вух золоті сережки. Своїми діями зловмисник завдав потерпілій шкоди на майже 14 тисяч гривень. Ми зібрали доказову базу його вини та за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури повідомили киянину про підозру у вчиненні злочину. Затриманий раніше відбував покарання за скоєння майнових злочинів».

Поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва