У Києві зловмисниця планувала збути понад 2,5 кілограмів психотропів

Порушниця хотіла продати наркотики шляхом закладок. Під час поверхневої перевірки правоохоронці виявили в неї 300 грамів солей PVP, а під час невідкладного обшуку за місцем проживання ще майже 2,3 кілограмів цього ж психотропу. За скоєне їй загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Днями під час відпрацювання оперативної інформації співробітники Департаменту боротьби з наркозлочинністю у м. Києві затримали дівчину з наркотиками поблизу багатоповерхівки на вулиці Садовій. Зловмисницею виявилася раніше не судима 19-річна уродженка Донеччини.

Як розповіла слідча слідчого відділу Дніпровського управління поліції Аліна Залюбовська, правоохоронці з’ясували, що порушниця напередодні придбала наркотики з метою подальшого збуту й саме збиралася сховати закладки:

«Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили в особистих речах зловмисниці майже 300 грамів кристалоподібної речовини білого кольору, схожої на наркотичну, яка була розфасована в поліетиленові згортки. Крім цього, під час невідкладного обшуку у квартирі, де вона проживає, правоохоронці виявили понад 2,3 кілограмів кристалоподібної речовини білого кольору, схожої на наркотичну, а також електронні ваги, зіп-пакети та інші речові докази злочинної діяльності».

Слідчо-оперативна група територіального підрозділу вилучила речові докази, а фігурантку затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За висновком експерта вилучені речовини — особливо небезпечна психотропна речовина солі PVP.

«Під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ми повідомили фігурантці про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною третьою статті 307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропних речовин, в особливо великих розмірах, а суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. За скоєне жінці загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває досудове слідство», — зазначила Аліна Залюбовська.

Відділ комунікації поліції Києва