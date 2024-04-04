Понад ₴77 млн. збитків: на Київщині судитимуть «псевдокерівника» ТОВ
Слідчі встановили, що фігурант надав свої документи невстановленій особі, яка згодом зареєструвала на нього пʼять земельних ділянок, загальною площею понад 104 гектарів на території Білоцерківщини. Обвинуваченому за пособництво у шахрайстві загрожує до 8 років увʼязнення.
Столичний житель погодився на пропозицію організатора злочинної схеми через скруту. Надалі пособник очолив новостворене «товариство з обмеженою відповідальністю».
Державний реєстратор, не усвідомлюючи злочинний намір фігуранта, зареєструвала право власності пʼяти земельних ділянок за вищезазначеним «підприємством».
Наступним кроком у злочинній схемі була реалізація усіх земельних ділянок. Ділок розшукав реального покупця та підписав необхідні для перереєстрації документи.
Таким чином землі безпідставно перейшли у приватну власність нового господаря, внаслідок чого комунальній власності завдано збитків на понад 77 мільйонів гривень.
Слідчі за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури скерували до суду матеріали щодо фігуранта за пособництво у придбанні права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (в редакції зі змінами, відповідно до Закону номер 270-VI від 15.04.2008 року). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.
Відділ комунікації поліції Київської областіTweet