На Луганщині СБУ викрила підпільних виробників контрафактної горілки на мільйони гривень

Діяльність підпільного цеху із виробництва контрафактного алкоголю на мільйони гривень блокувала Служба безпеки України на Луганщині.

За даними досудового слідства, організував нелегальний бізнес приватний підприємець із міста Гірське разом із діючим співробітником Державної служби із надзвичайних ситуацій. Цех із виготовлення контрафакту зловмисники облаштували у гаражі комерсанта.

Для виробництва алкоголю вони закуповували необлікований спирт на горілчаних заводах Харківської області. Щомісяця ділки виробляли майже тонну готової «продукції», яку під виглядом вітчизняних брендів збували через мережі роздрібної торгівлі у Лисичанську, Гірському, Золотому та населених пунктах поблизу лінії розмежування.

За попередніми підрахунками, за час функціонування оборудки зловмисники встигли реалізувати майже 20 тонн контрафактного алкоголю на понад 4 мільйони гривень.

За фактом незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці провели 9 обшуків у помешканнях фігурантів справи, магазинах та у транспортних засобах, якими доправляли підробку замовникам. Під час слідчих дій виявлено майже 1.5 тонни контрафактного алкоголю.

Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучені речові докази протиправної діяльності. Правопорушникам готується повідомлення про підозру у скоєнні злочину.

Тривають слідчі дії. Встановлюються всі обставини справи, інші особи, задіяні в оборудці, та постачальники необлікованого спирту.

Заходи із протидії незаконним оборудкам проводилися спільно з ГУ ДФС та прокуратурою Луганської області.

СБУ