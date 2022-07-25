28-річну жительку Кривого Рогу затримали за нанесення смертельних тілесних ушкоджень чоловіку

Під час сварки жінка вдарила потерпілого ножем, від отриманих поранень він помер.

Злочин стався 24 липня у квартирі багатоповерхівки у Довгинцівському районі Кривого Рогу. В ході з’ясування обставин правоохоронці встановили, що між подружжям виник конфлікт. Під час сварки підозрювана кухонним ножем нанесла удар в область грудної клітини чоловіку, від якого той помер.

За вчинення вказаного злочину правоохоронці встановили та затримали 28-річна місцеву жительку.

На місці злочину поліцейські вилучили знаряддя злочину-ніж.

Жінку затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання стосовно повідомлення про підозру. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції