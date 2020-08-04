Прокуратурою виявлено численні порушення в органах пробації щодо виконання кримінальних покарань

Прокуратурою Київської області за результатами спільної перевірки з філією державної установи «Центр пробації» у місті Києві та області виявлено численні порушення вимог кримінально-виконавчого законодавства при виконанні Броварським міськрайонним відділом з питань пробації кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.

Встановлено, що працівники пробації, ігноруючи вимоги законодавства, самоусунулись від здійснення нагляду за поведінкою осіб, засуджених до позбавлення волі та звільнених від відбування покарання з іспитовим строком.

Так, виявлено факти безпідставного направлення подань до суду про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням та направлення засуджених в місця позбавлення волі, які за принципової позиції прокуратури залишені судом без задоволення.

Не забезпечено виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. До прикладу, за відсутності належного нагляду за поведінкою засудженого, позбавленим права керувати транспортними засобами, ним вчинено повторний злочин.

Крім того, порушення щодо не забезпечення належного нагляду за засудженими набули системного характеру, а саме щодо не дотримання строків надіслання запитів до відповідних підрозділів Нацполіції з метою з’ясування випадків учинення засудженим нових адміністративних правопорушень та злочинів, не направлення повідомлень щодо засуджених, яким заборонено керувати транспортними засобами, без вимоги анулювати дозвіл керувати ними, не отримання характеризуючих даних та інше.

За результатами розгляду внесеної прокуратурою вказівки, наказом директора державної установи «Центр пробації» до дисциплінарної відповідальності притягнуто 5 посадових осіб, у тому числі керівника Броварського міськрайонного відділу.

Також, прокуратурою області виявлено порушення щодо неналежного виконання визначених кримінально-виконавчим законодавством повноважень в діяльності Білоцерківського, Бориспільського, Володарського, Вишгородського, Кагарлицького, Обухівського та Сквирського підрозділах філії державної установи «Центр пробації» у місті Києві та Київській області. На їх усунення внесено 7 вказівок, за результатами яких, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 4 працівників пробації.

Пресслужба прокуратури Київської області