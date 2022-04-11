Оперативники у Каневі затримали грабіжника

Зловмисник проник до будинку пенсіонерки та пограбував її. Він погрожував жінці й забрав у неї гроші з продуктами. Поліцейські затримали чоловіка. Його можуть позбавити волі до десяти років.

Подія сталася 9 квітня близько 20:30 години у селі Студенець, Черкаського району. До будинку 75-річної місцевої жительки проник невідомий. Він став погрожувати жінці розправою якщо вона не віддасть гроші. Пенсіонерка віддала все, що мала, а це близько 200 гривень та харчові продукти, після чого зловмисник втік.

Потерпіла пішла до сусідки та розказала їй про подію. Жінка одразу викликала поліцію.

Поліцейські відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції оперативно встановили зловмисника. Ним виявився 32-річний уродженець Луганської області, раніше судимий за вчинення аналогічного злочину. Правопорушник, якого затримали у процесуальному порядку, у скоєному зізнався.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення фігуранту повідомлення про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Черкаської області