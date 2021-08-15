Столичні правоохоронці викрили киянку у сутенерстві та організації «борделю»

Жінка орендувала квартири, де п’ятеро дівчат надавали послуги сексуального характеру за грошову винагороду. Слідчі повідомили зловмисниці про підозру, відтепер їй загрожує до семи років позбавлення волі.

Працівниками управління міграційної поліції столичної поліції спільно зі слідчими Дарницького управління поліції під процесуальним керівництвом місцевої окружної прокуратури в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України, припинено злочинну діяльність місцевої мешканки, яка організувала надання жінками послуг сексуального характеру за грошову винагороду. Правоохоронці затримали жінку у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У результаті проведених заходів поліцейські встановили, що киянка, 1995 року народження, орендувала квартири, в яких п’ять дівчат надавали послуги сексуального характеру за грошову винагороду. Також зловмисниця займалася організаційними питаннями: розміщувала в інтернеті оголошення про надання інтимних послуг, приймала телефонні дзвінки та особисто проводила співбесіди з кандидатками, які мали намір з нею «співпрацювати».

Як з’ясували правоохоронці, за інтимні послуги клієнтам дівчата отримували від 1800 до 5000 гривень, які організаторка розподіляла із розрахунку, що 50% залишала собі, 50% — працівницям. У рамках кримінального провадження проведено три невідкладних обшуки за кількома адресами, під час яких вилучено речові докази злочинної діяльності: 150 300 гривень, 4100 доларів США, мобільні телефони, чорнові записи, комп’ютерну техніку, телефонні картки, флеш-накопичувачі, банківські платіжні картки.

Слідчі повідомили затриманій про підозру у скоєнні злочину, передбаченого за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України, за який передбачено до семи років позбавлення волі. У відношенні жінок, що надавали інтимні послуги, складено протоколи за ч. 1 ст. 181-1 (Заняття проституцією) Кодексу України про адміністративні правопорушення, що тягне за собою попередження або накладення штрафу від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відділ комунікації поліції Києва