Прокуратура проводить обшуки в офісі «Київавтодор»

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва слідчим відділом Солом’янського управління поліції ГУНП у м. Києві, за оперативного супроводження ГУ СБУ у м. Києві та Київській області проводяться обшуки в приміщенні Комунальній корпорації «Київавтодор» у межах кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю підмітально-прибиральних машин (ч. 5 ст. 191 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, в 2020 році за результатами публічних закупівель Комунальною корпорацією «Київавтодор» укладено договір на поставку 12 підмітально-прибиральних машин на загальну суму близько 32 млн грн (тобто 2,6 млн грн за одиницю). При цьому до митного оформлення транспортні засоби були задекларовані з вартістю 1, 2 млн грн за одиницю. Зазначені дії можуть свідчити про можливе вчинення кримінального правопорушення, а саме розкрадання коштів міського бюджету.

08 грудня 2021 року на підставі ухвал суду в офісних приміщеннях Комунальній корпорації «Київавтодор» та фірми-постачальника, а також за місцями проживання фігурантів провадження розпочато обшуки з метою відшукання та вилучення первинних фінансових документів щодо здійснених закупівель та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура