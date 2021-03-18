В Одесі затримали «вора в законі» на прізвисько «Мамука Хонський» (фото)

Його помістили в пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. Вирішується питання щодо його примусового видворення за межі держави із забороною в’їзду.

За даними оперативників управління стратегічних розслідувань в Одеській області Національної поліції, «Мамука Хонський» незаконно потрапив в Україну та тимчасово оселився в Одесі.

Статус «вора в законі» 44-річний уродженець Грузії та громадянин Російської Федерації отримав у 2005 році, відбуваючи покарання у в’язниці. Він неодноразово був засуджений за скоєння тяжких злочинів. Загалом провів у місцях позбавлення волі РФ понад 20 років. Останній раз звільнився у жовтні 2020 року.

Аби не допустити реалізації злочинних планів «вора в законі» та поширення його злочинного впливу на території області, правоохоронці за допомогою оперативних служб Нацполіції встановили його місце перебування. Учора, 17 березня, оперативники затримали його.

Співробітники обласного управління Державної міграційної служби України склали адміністративний протокол за порушення норм міграційного законодавства.

Наразі чоловіка помістили в пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. Вирішується питання щодо його примусового видворення із забороною в’їзду в Україну.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України