Мешканець столиці підозрюється у заволодінні нерухомим майном Київської облради на ₴14 млн.

Білоцерківська окружна прокуратура повідомила про підозру мешканцю Києва за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах та використання підроблених документів (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України).

За даними слідства, підозрюваний шляхом використання підроблених документів отримав право власності на нежитлові приміщення площею майже 350 кв. м, таким чином завдавши майнової шкоди в особливо великих розмірах територіальній громаді в особі Київської обласної ради на загальну суму понад 14 млн грн. Вказані нерухомі об’єкти знаходяться у м. Біла Церква.

На даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

У ході досудового розслідування накладено арешт на вказані нежитлові приміщення задля заборони їх відчуження будь-яким способом.

Досудове розслідування здійснюється Білоцерківським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура