Під час блекауту пограбував студентку біля столичного метро – зловмисника засуджено до 8,5 років ув’язнення

За принципової позиції публічних обвинувачів Шевченківської окружної прокуратури міста Києва суд виніс обвинувальний вирок 30-річному уродженцю міста Кривий Ріг, який пограбував дівчину біля станції метро «Шулявська».

Злочин стався у листопаді минулого року.

Під час нападу чоловік скористався обставинами, коли у Києві внаслідок ракетних атак рф запроваджувалися вимушені відключення електропостачання, у тому числі і на об’єкти вуличного освітлення.

Побачивши біля станції метро «Шулявська» 20-річну дівчину, обвинувачений почав переслідувати її до зупинки громадського транспорту. Попри те, що потерпіла пришвидшила рух, зловмисник, скориставшись темрявою, наздогнав її та напав на фактично беззахисну у даній ситуації.

Обвинувачений раніше був засуджений до 9 років позбавлення волі за тяжкий злочин та вчинив цей напад менш ніж за 2 місяці після звільнення з місць позбавлення волі.

Шевченківський районний суд м. Києва своїм вироком визнав чоловіка винним за ч. 4 ст. 186 КК України та призначив покарання у виді 8,5 років позбавлення волі.

До набрання вироком суду законної сили раніше обраний йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою суд залишив без змін.

Київська міська прокуратура