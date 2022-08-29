Повідомлено про підозру псевдомитнику з Луганщини

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури мешканцю Луганщини повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що на початку червня 2022 року 48-річний чоловік погодився співпрацювати з представниками окупаційної влади та в подальшому добровільно зайняв псевдопосаду «старшого зміни – головного державного інспектора митного посту «Танюшівка» «Державного митного комітету «лнр».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

За вчинене фігуранту загрожує покарання – до 15 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури