В Днепре на 12 лет посадили убийцу-расчленителя

Мужчину, который убил из ружья своего приятеля, а затем расчленил его тело, осудили на 12 лет лишения свободы. Свою вину он признал частично.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной прокуратуры.

«Приговором Ленинского районного суда г. Днепропетровска 46-летний гражданин признан виновным в совершении преступления по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство)», — говорится в сообщении.

Установлено, что в августе 2017 года обвиняемый вместе с приятелем находился у себя дома в городе Днепре. Внезапно между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подсудимый взял охотничье ружье и совершил около трех выстрелов в сторону потерпевшего, причинив ему несовместимые с жизнью телесные повреждения.

«В дальнейшем злоумышленник расчленил тело, отнес во двор другого дома и сжег. Свою вину мужчина признал частично. Обвинение поддерживалось Днепропетровской местной прокуратурой №4. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.