Жителя Полтавщини судитимуть за виготовлення особливо небезпечних наркотиків

Мешканцю Гребінки Лубенського району інкримінують незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини та прекурсорів для її виготовлення в особливо великих розмірах, а також незаконне придбання та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів.

Незаконну діяльність 26-річного чоловіка викрили у квітні 2022 року оперативники Управління боротьби з наркозлочинністю Полтавщини спільно зі слідчими Слідчого управління обласної поліції, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, за силової підтримки бійців батальйону поліції особливого призначення.

Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини, зазначив: «Зібраними у кримінальному провадженні доказами встановлено, що фігурант обладнав в орендованому житловому будинку нарколабораторію. Під час проведених слідчих дій поліцейські вилучили близько 5 кілограмів психотропної речовини «Альфа-PVP», прекурсори, лабораторне обладнання, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи. Чоловікові вручили підозру у вчиненні наркозлочинів та обрали запобіжний захід – тримання під вартою».

Жителя області обвинувачують у вчиненні ряду наркозлочинів, передбачених трьома статтями Кримінального кодексу: незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах (частина 3 статті 307); незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин (частина 1 статті 311); незаконне придбання та зберігання обладнання з метою виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини (частина 3 статті 313).

Слідчим управлінням поліції Полтавщини, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, обвинувальний акт відносно фігуранта спрямовано до суду.

Відділ комунікації поліції Полтавщини