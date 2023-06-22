Директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА повідомлено ще одну підозру

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів у особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, 11 листопада 2022 року директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА уклав з товариством договір на закупку мініелектростанцій на загальну суму понад 28, 6 млн грн для оснащення пунктів обігріву на території столиці.

Постановою Кабінету Міністрів України від 09.11.2022 вказана категорія товарів звільнена від сплати податку на додану вартість та ввізного мита при ввезенні на митну територію України.

Попри це, Департамент платіжним дорученням від 21.11.2022 перерахував на користь товариства бюджетні кошти в сумі понад 28, 6 млн гривень, у тому числі безпідставно включений у платіж податок на додану вартість, чим спричинено шкоду Департаменту на суму 1,8 млн гривень.

Факт розтрати бюджетних коштів підтверджується актом перевірки закупівлі, яка проводилась Державною аудиторською службою України.

Правоохоронні органи столиці продовжують системну роботу з документування фактів розкрадання бюджетних коштів, виділених на облаштування укриттів та споруд цивільного захисту на території міста Києва, як посадовцями, так і суб’єктами господарювання.

Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СУ ГУ НП у м. Києві за оперативного супроводження УСР в м. Києві ДСР НП України.

Київська міська прокуратура