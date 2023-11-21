Дзвінок «з банку» позбавив чоловіка майже 39 тисяч гривень

Вчора, 20 листопада, до Первомайського районного відділу поліції звернувся мешканець райцентру з повідомленням про те, що став жертвою шахраїв.

Зі слів 46-річного заявника, на його мобільний зателефонував невідомий, який, представившись співробітником безпеки банку, та повідомив, що є загроза несанкціонованого втручання у рахунок. Щоб вберегти заощадження потрібно назвати дані із повідомлення, яке надійшло йому на мобільний телефон. Виконавши усі вказівки співрозмовника, згодом чоловік отримав сповіщення про списання із його банківської картки 38 тисяч 983 гривень.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

Шановні громадяни! Якщо вам зателефонували і повідомили, що ваша картка заблокована або ж є загроза несанкціонованого втручання, перевірте цю інформацію у найближчому відділенні банку або зателефонуйте на “гарячу лінію” банківської установи. Пам’ятайте, справжні співробітники банку або працівники державних установ не запитують таку інформацію, бо вона є конфіденційною. Не повідомляйте нікому свої персональні дані та банківські дані, паролі, що можуть використовуватися для підтвердження платежів, обов’язково перевіряйте достовірність інформації, яку вам надають невідомі.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області