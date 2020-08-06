Экс-чиновника Госисполнительной службы осудят почти за ₴2 млн. убытков

В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего чиновника департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины, которого подозревают в нанесении около 2 млн грн ущерба государству.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

«Следователи Главного управления полиции Крыма совместно с прокуратурой автономии направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего чиновника Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины подозреваемого в злоупотреблении служебным положением, причинившее тяжкие последствия государственным интересам», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в отделе Государственной исполнительной службы на выполнении находилось решение суда о взыскании долга с одного из коммерческих банков на сумму 764 тыс. долларов США. Так как, выполнение решения осуществлялось принудительно, а не добровольно, государственным исполнителем в порядке ст. 28 ЗУ «Об исполнительном производстве», вынесено постановление о взыскании с банка-должника в государственный бюджет исполнительного сбора (10% от суммы долга), что составляет 76 тыс. долларов США — 1,9 млн грн на момент совершения преступления.

«По результатам безосновательной проверки исполнительного производства, должностным лицом департамента указанное постановление незаконно отменено, а должник освобожден от уплаты вышеуказанной суммы в бюджет», — отмечается в сообщении.

Сейчас злоумышленнику инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).