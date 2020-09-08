Экс-чиновника Госудитслужбы и двух директоров предприятий подозревают в нанесении более ₴5,5 млн. убытков

Бывшему начальнику одного из отделов Восточного офиса Госаудитслужбы и двум директорам предприятий сообщили о подозрении, которые подозреваются в нанесении ущерба на сумму свыше 5,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

«Следователи территориального управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему начальнику одного из отделов Восточного офиса Госаудитслужбы и двум директорам предприятий», — сказано в сообщении.

Отмечается, что по данным следствия, в течение 2017-2019 годов при выполнении работ по строительству объектов «Комплекса рационального использования и хранения бытовых отходов «Правобережный», обслуживающего город Днепр, директор предприятия-подрядчика с целью завладения бюджетными средствами Днепровского городского совета составлял и выдавал акты приемки выполненных строительных работ, стоимость которых была значительно завышена.

Со своей стороны директор одного из коммунальных предприятий не обеспечил технический надзор за выполнением работ по проверке отчетно-сметной документации. Как следствие — подписал акты приемки выполненных строительных работ с ложными и завышенными сведениями.

Таким образом Днепровский городской совет уплатил более 5,5 млн гривен бюджетных средств за работы, которые не были выполнены.

В 2019 году в соответствии с планом мероприятий финансового контроля Восточным офисом Госаудитслужбы проведена ревизия этого коммунального предприятия и встречная сверка с предприятием-подрядчиком.

Начальник отдела Восточного офиса Госаудитслужбы во время проведения мероприятий финансового контроля обнаружил вышеуказанные нарушения. Однако составил и издал акт ревизии и справку встречной сверки, в которых не отразил обнаруженные нарушения.

Сейчас должностному Госаудитслужбы сообщено о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия и служебном подлоге (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

«Кроме того сообщено о подозрении в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины) директору общества с ограниченной ответственностью. Директор коммунального предприятия Днепропетровского городского совета подозревается в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины)», — добавили в ГБР.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

Также в рамках уголовного производства следователи ГБР провели санкционированные обыски, в частности в помещении Восточного офиса Госаудитслужбы, коммунальном предприятии и обществе с ограниченной ответственностью.