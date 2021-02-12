Екс-депутата судитимуть за недбале зберігання зброї, що призвело до загибелі його дружини

Нагадаємо, що 29 червня до поліції надійшло повідомлення від 34-річного депутата обласної ради про те, що його 33-річна дружина з травматичної зброї спричинила собі поранення у голову. За фактом смерті потерпілої, як того вимагає процедура у подібних випадках, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ та розпочали розслідування.

Результати ряду експертиз, засвідчили про те, що у вказаній події мало місце самогубство.

У ході розслідування обставин трагедії поліцейські встановили, що чоловік загиблої грубо порушив передбачені нормативними актами правила й умови зберігання зброї та бойових припасів. За Інструкцією зброя та бойові припаси до неї мають зберігатися у металевих шафах, сейфах, при цьому зброя повинна зберігатись в розрядженому стані. Проявивши злочинну самовпевненість, будучи власником пістолету «Форт 12 РМ», пристосованого для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями калібру 9 мм, достовірно знаючи про небезпечні властивості зброї, миколаївець залишив власний пістолет в автомобілі, зумовивши вільний доступ до нього сторонніх осіб.

За процесуальної підтримки прокуратури слідчі 29 грудня повідомили 34-річному чоловікові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 264 КК України, а саме — у недбалому зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів, що спричинило загибель людини.

Сьогодні, 11 лютого, завершивши розслідування у вказаному кримінальному провадженні, слідчі відділення поліції №1 Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області за процесуальної підтримки прокуратури скерували до суду обвинувальний акт відносно екс-депутата за недбале зберігання зброї, що призвело до загибелі його дружини, для прийняття відносно нього законного рішення.

Санкція інкримінованої статті передбачає обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області