У затриманого в Запоріжжі наркодилера вилучили наркотики та психотропи на ₴1,5 млн.

Працівники управління боротьби з наркозлочинністю в Запорізькій області ДБН Національної поліції України отримали інформацію про те, що 33-річний місцевий мешканець займається незаконним збутом наркотиків.

Співробітники УБН разом зі слідчими відділу поліції №3 Запорізького райуправління під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури затримали наркодилера на одній із вулиць Запоріжжя. При поверхневому огляді у чоловіка виявили понад кілограм психотропної речовини – амфетамін.

Встановлено, що фігурант співпрацює з телеграм-каналом із продажу наркотичних засобів і психотропних речовин. Замовлення він отримував великими партіями поштою, а потім збував по всій території України.

Під час проведення невідкладного обшуку в гаражному приміщенні фігуранта вилучили близько 300 грамів психотропної речовини «Альфа-PVP», 200 грамів амфетаміну, близько 300 грамів канабісу елітних сортів, «шишки» та роздруковані ТТН із даними отримувачів.

Усе вилучене направлено до експертної установи для проведення відповідних досліджень. Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин за цінами «чорного ринку» становить близько півтора мільйона гривень.

Національна поліція України