Переплутав із зайцем: на Харківщині мисливець підстрелив товариша

До поліції Харківщини надійшло повідомлення про те, що під час полювання чоловік вистрелив у свого знайомого.

При виїзді на місце події правоохоронці встановили, що на полюванні поблизу с. Волвенкове 55-річний житель міста Балаклія порушив правила поводження з вогнепальною зброєю. Він намагався влучити у зайця і з необережності здійснив постріл у чоловіка, що стояв поруч.

60-річного постраждалого для надання допомоги направили у лікарню.

З місця події вилучено вогнепальну зброю.

Проводиться перевірка дозвільних документів на право здійснення полювання.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 2 років позбавлення волі. // Вартові еспресо