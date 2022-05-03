На Дніпропетровщині судитимуть банду, яка скоїла вбивство та озброєні розбійні напади
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно трьох учасників банди за фактами розбійних нападів та умисного вбивства (ст. 257, ч.3 ст.27, ч. 4 ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115, ч.ч. 1, 2 ст. 263 КК України).
За даними слідства, мешканець м. Дніпра, перебуваючи під вартою в установі виконання покарань, організував групу для вчинення нападів на громадян з метою заволодіння чужим майном.
Так, упродовж серпня — вересня 2021 року учасники вказаної банди вчинили серію розбійних нападів на громадян із використанням зброї, застосуванням до потерпілих фізичної сили на території області. Для проникнення в приміщення квартир учасники використовували альпіністське спорядження. Під час вчинення одного з розбійних нападів потерпілого вбито.
Отримані злочинним шляхом вироби із дорогоцінних металів, мобільні телефони та кошти розподілялися між учасниками банди.
Всі учасники банди перебувають під вартою. Винуватцям загрожує строк від 8 років до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.
Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратуриTweet