У Білій Церкві затримали підозрюваного у вбивстві грузинського магната Давіташвілі

Тривалий час зловмисник перебував у міжнародному розшуку.

У Білій Церкві на Київщині затримали члена групи кілерів, якого підозрюють у причетності до вбивства грузинського магната Ніколоза Давіташвілі.

Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За його словами, зловмисник – 39-річний уродженець Чеченської Республіки (Російська Федерація), тривалий час перебував у міжнародному розшуку.

Давіташвілі, як зазначив очільник поліції, зник 26 листопада 2019 року в центрі Києва. Згодом його труп з вогнепальними пораненнями знайшли в криниці.

“Холоднокровне вбивство було скоєне з корисливих мотивів та за попередньою змовою групи осіб. Вбивці стріляли кілька разів в груди і шию потерпілому”, – розповів Нєбитов.

Він подякував працівникам кримінальної поліції області та бійцям КОРДу за успішну спецоперацію.

Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення. // LB.ua