Экс-главу аэропорта «Борисполь» подозревают в миллионных злоупотреблениях

Экс-руководитель госпредприятия вместе с начальником службы арендных отношений в течение 5 лет сдавали в аренду помещения по заниженной стоимости.
Прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему руководителю ГП «Международный аэропорт «Борисполь» и начальнику службы арендных отношений в злоупотреблении служебным положением, нанесшем предприятию ущерб на сумму более 16,5 миллиона гривень.
REUTERS
Об этом сообщает
пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Что установило следствие
Следствием установлено, что на протяжении 2014-2019 годов служебные лица госпредприятия на основании заключенных договоров предварительной аренды передавали помещения субъектам предпринимательской деятельности по заниженной стоимости. Однако это имущество принадлежит Министерству инфраструктуры и право на передачу его в аренду имеет только Фонд государственного имущества по соответствующей конкурсной процедуре.
«И только после того, как в 2019 году государственное предприятие получило рекомендации об устранении причин и условий, способствующих совершению уголовного преступления, служащие «МА «Борисполь» прекратили заключение незаконных договоров», — говорится в сообщении.
Общая сумма ущерба
Сейчас сумма ущерба, нанесенного только от реализации двух таких договоров, составляет более 16,5 миллиона гривень, отметили в САП.
Действия бывшего руководителя государственного предприятия и начальника службы квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением).
Досудебное расследование продолжается. // УНИАН