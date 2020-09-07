Экс-главу аэропорта «Борисполь» подозревают в миллионных злоупотреблениях

«И только после того, как в 2019 году государственное предприятие получило рекомендации об устранении причин и условий, способствующих совершению уголовного преступления, служащие «МА «Борисполь» прекратили заключение незаконных договоров», — говорится в сообщении.

Общая сумма ущерба

Сейчас сумма ущерба, нанесенного только от реализации двух таких договоров, составляет более 16,5 миллиона гривень, отметили в САП.

Действия бывшего руководителя государственного предприятия и начальника службы квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением).