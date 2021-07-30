Экс-главу банка объявили в розыск через Интерпол из-за растраты ₴500 млн.

ГФС разоблачила экс-руководителя банка в растрате почти полмиллиарда гривен, он объявлен в международный розыск.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках досудебного расследования в уголовном производстве следственных ГСУ ФГ Государственной фискальной службы Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора разоблачили должностных лиц банка, которые по предварительному сговору в течение 2014 года растратили 476,7 млн грн средств банка путем кредитования подконтрольных фиктивных субъектов хозяйствования.

Впоследствии часть средств — 174,5 млн грн было легализовано, чем и погашено кредиты других подконтрольных фиктивных предприятий.

Шевченковский районный суд г. Киева удовлетворил ходатайство Офиса генерального прокурора и дал разрешение на осуществление специального предварительного расследования, в соответствии с главой 24-1 УПК Украины, в отношении бывшего руководителя одного из коммерческих банков, подозреваемого в растрате средств учреждения и их легализации (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины). Экс-банкир объявлен в международный розыск.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.