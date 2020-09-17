Екс-керівника закарпатського підрозділу Антимонопольного комітету судитимуть за хабарництво

У травні 2020 року поліцейські затримали посадовця під час одержання неправомірної вигоди — 1100 доларів США. На час затримання він обіймав посаду керівника управління.

3000 доларів США вимагав очільник від представника товариства за зменшення штрафних санкцій за порушення вимог законодавства під час тендеру, зокрема — зі 170 тисяч гривень до 70. Однак в подальшому зробив «знижку» до 1100 доларів США.

У ході слідства оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області Нацполіції, слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Львові, спільно з обласною прокуратурою задокументували факт вимагання та отримання керівником тервідділення Антимонопольного комітету хабаря.

4 травня посадовця затримали, а в його службовому кабінеті вилучили кошти, одержані ним від представника товариства.

Личаківським районним судом міста Львова посадовцю було обрано запобіжний захід у вигляді тримання з правом внесення 105 тисяч гривень застави, яка згодом була внесена. Крім того, чоловіка було звільнено з посади.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Обвинуваченому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національна поліція України