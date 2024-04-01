На Кіровоградщині чоловік вихопив у правоохоронця автомат та вистрілив собі в голову

Працівники ДБР встановлюють обставини самогубства чоловіка у місті Світловодськ на Кіровоградщині. Суїцид він здійснив з табельної зброї патрульного, який прибув на оперативний виклик.

За попередніми даними, вночі 28 березня 2024 року у Світловодську до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що місцевий мешканець погрожує скоїти самогубство.

Приїхавши на місце події, поліцейський наряд, спостерігаючи неадекватну поведінку чоловіка, викликав швидку допомогу. Після огляду медиків його мали доставити до психічної лікарні в обласному центрі.

Однак громадянин вихопив у правоохоронця автомат та вистрілив собі в голову. Від отриманого поранення чоловік помер на місці.

Наразі працівники ДБР встановлюють всі обставини події, відкрито кримінального провадження за фактом службової недбалості (ч. 3 ст. 367 КК України).

Тривають судові експертизи та службове розслідування, за результатом яких будуть прийняті подальші процесуальні рішення.

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Кіровоградська обласна прокуратура.

ДБР