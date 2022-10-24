Поліція Полтави за годину розшукала грабіжника, який пограбував жінку у кафе

До Полтавського районного управління поліції 20 жовтня, близько 16-ї години, надійшло повідомлення від місцевої мешканки, 1965 року народження, про відкрите заволодіння її майном, яке вчинив невідомий чоловік. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Антон Григоренко, начальник дільничних офіцерів поліції Полтавського райуправління повідомив: «До поліції зателефонував власник одного із кафе на території Шевченківського району міста та повідомив про пограбування його відвідувачки у приміщенні закладу. Оскільки я разом із своїм колегою, капітаном поліції Олександром Полтавцем, перебували неподалік місця події, то ми негайно прибули на виклик. Потерпіла, 57-річна місцева мешканка повідомила, що перебувала у кафе разом із своєю знайомою. До неї підійшов невідомий чоловік, вихопив із її рук жіночу сумку і мобільний телефон та швидко вибіг із приміщення. Переглянувши камери відеоспостереження ми з колегою упізнали фігуранта та менш ніж за годину встановили його місце знаходження. Фігурант був затриманий нами по вулиці Кагамлика і при собі чоловік мав речі заявниці».

Правопорушником виявився місцевий мешканець, 1990 року народження, який раніше вже мав проблеми із законом. Дільничні офіцери поліції передали чоловіка слідчо-оперативній групі та наразі фігуранта затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Наразі фігуранту повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання судом запобіжного заходу – тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

У разі визнання вини судом чоловікові загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(за матеріалами ПОлтавського РУ поліції)