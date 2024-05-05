Українцям нагадали, як подати заяву до кіберполіції

З початку повномасштабної війни в Україні активізувались шахраї, які намагаються виманити гроші через інтернет. Українці можуть повідомити про онлайн-шахраїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт кіберполіції.

Кіберполіція займається виявлення зловмисників, які діють в інтернеті. Зокрема, йдеться про онлайн-шахраїв та інших кіберзлочинців.