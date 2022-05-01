На Полтавщині жінка на позашляховику Mitsubishi збила насмерть велосипедиста

Дорожньо-транспортна пригода сталася 30-го квітня, близько 13:50, на автодорозі «Миргород-Великі Сорочинці», неподалік села Білики, Миргородського району.

За попередньою інформацією, водійка позашляховика Mitsubishi, 1979 р.н. зіткнулася з велосипедистом, 1966 р.н. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди від отриманих травм чоловік загинув.

На місці події проводяться першочергові слідчі дії та вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Миргородського

районного управління поліції)