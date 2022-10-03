СБУ затримала іноземного контрабандиста зброї, який майже 5 років переховувався від слідства

Служба безпеки у рамках боротьби з міжнародною злочинністю встановила місцезнаходження і затримала у Чернівецькій області іноземного контрабандиста зброї.

Зловмисником виявився громадянин однієї з країн Центральної Азії. Майже 5 років він переховувався від слідства за організацію транснаціонального каналу нелегального продажу стрілецької зброї через територію України.

У 2018 році правоохоронці викрили підпільного зброяра та повідомили йому про підозру у вчиненні злочину. Тоді суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, але згодом змінив своє рішення – на домашній арешт.

Скориставшись цим, підозрюваний втік від правосуддя.

Тривалий час він переховувався на території регіону. Для цього придбав на підставну особу будинок в одному з населених пунктів Буковини та намагався змінювати зовнішність.

Однак співробітники СБУ все одно вистежили і затримали зловмисника за місцем його тимчасового перебування.

Зараз вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій затриманого, якому раніше було повідомлено про підозру за ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин вчинених злочинів.

Служба безпеки України