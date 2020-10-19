У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який з товаришем намагався увірватись до відділку поліції

Зловмисник напідпитку прийшов зі знайомим до поліцейської адмінбудівлі та почав нецензурно висловлюватись у бік правоохоронця, котрий ніс службу на території залізничного вокзалу. Далі він спробував зірвати замок із вхідних воріт, але поліцейський негайно відреагував на поведінку дебошира та затримав його на місці події.

Інцидент трапився вночі біля входу до відділу поліції на станціях залізничного транспорту столичної поліції. Двоє невідомих спочатку провокували правоохоронця на конфлікт, а потім один із них спробував пошкодити вхідні ворота та застосував фізичну силу до співробітника поліції.

Як повідомив начальник відділу поліції на станціях залізничного транспорту поліції Києва Андрій Степанов, оперативний черговий негайно направив до поліцейського додатковий наряд:

«Під час з’ясування обставин один із зловмисників вдарив поліцейського. Правопорушника правоохоронці негайно затримали на місці. Ним виявився 22-річний уродженець Запорізької області, котрий раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Відносно його товариша складено протокол за статтею 178 (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді) Кодексу України про адміністративні правопорушення».

За фактом події слідчі відділу поліції на станціях залізничного транспорту поліції Києва відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва