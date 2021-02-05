Повідомлено про підозру чоловіку, який напав на знімальну групу столичного телеканалу

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 9 повідомлено про підозру чоловіку за фактом перешкоджання професійній діяльності знімальної групи столичного телеканалу, що мало місце 03 лютого неподалік Київського політехнічного інституту.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, знімальна група ТРК «Київ» здійснювала репортаж у прямому ефірі з приводу роботи закладів громадського харчування вуличного типу. У ході репортажу журналістка з оператором зайшли до одного із таких закладів, однак його працівник агресивно відреагував на журналістів та виштовхав їх на вулицю.

Після цього журналісти продовжили репортаж на вулиці, що теж не сподобалося працівнику закладу. Вийшовши на вулицю, чоловік з лайкою накинувся на знімальну групу, зокрема намагався пошкодити знімальну техніку та вкусив оператора за палець.

Прибувши за викликом на місце події, правоохоронці затримали чоловіка. Ним виявився громадянин іншої держави, 1980 року народження.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура