У Миколаєві припинено діяльність чергового шахрайського call-центру

Call-центр був розташований в одному з офісних приміщень у центрі міста. На момент проведення слідчих дій там «працювали» 30 операторів, які представлялись потерпілим працівниками банку та заволодівали їхніми персональними даними. Організувала діяльність центру 33-річна мешканка іншого регіону, а допомогу їй у підшукуванні та вербуванні операторів надавали двоє миколаївців.

1 червня співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Миколаївській області ДКП НПУ спільно з дізнавачами Миколаївського районного управління поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури та за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення припинили незаконну діяльність групи шахраїв, які створили шахрайський call-центр. За місцем його розташування поліцейські провели санкціонований обшук, у результаті — вилучили й направили на експертизу 102 комп’ютери, сервер та 28 мобільних телефонів.

За словами начальника відділу протидії кіберзлочинам у Миколаївській області Ганни Забєліної, правоохоронці систематично проводять роботу з виявлення та ліквідації так званих call-центрів, що насправді займаються шахрайською діяльністю.

— Якщо раніше подібні злочини вчинялись переважно з місць позбавлення волі, то в останні роки незаконні call-центри все частіше відкриваються у великих містах, маскуючи свою діяльність під інтернет-магазини, центри обслуговування клієнтів, гарячі лінії тощо. Відомо, що основною діяльністю та метою таких центрів є обман громадян та заволодіння персональними даними банківських карток і грошовими коштами. Зазвичай схема роботи зловмисників полягала в тому, щоб оператор центру телефонував жертві та представився працівником банку, після чого, використовуючи методи соціальної інженерії, змусив довіряти та виконувати покрокові інструкції, що направлені на з’ясування у потерпілого персональних даних його банківської карти, а також паролів, що надходять в СМС-повідомленнях. Дізнавшись ці відомості, шахраї миттєво заволодівають всіма грошима, що перебувають на рахунку жертви, — розповідає Ганна Забєліна.

Наразі правоохоронці встановлюють остаточну кількість постраждалих та суму завданих їм збитків. Триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

ЯК ВБЕРЕГТИСЯ ВІД ПОДІБНИХ ШАХРАЇВ:

Вам телефонують і під різними приводами випитують дані банківської картки, паролі?

Припиніть розмову, бо втратите гроші.

ЗА ЖОДНИХ УМОВ НЕ РОЗКРИВАЙТЕ ЦІ РЕКВІЗИТИ СВОЇХ КАРТОК:

Банківський sms-пароль

термін дії карти

CVV – код.

ЯК ЗАХИСТИТИСЯ:

Припинити розмову та самостійно зателефонувати до банку або звернутись до найближчого його відділення;

— не виконувати в банкоматі або терміналі інструкції, які вам надають телефоном.

ЯК ДІЯТИ:

Якщо ви піддалися шахрайській провокації та повідомили шахраям реквізити своєї картки, потрібно:

Негайно заблокувати вашу картку та звернутись із заявою до поліції або на електрону адресу cyberpolice.gov.ua

Відділ комунікації поліції Миколаївської області