У Києві розслідують розтрату коштів на ремонтах укриттів

Прокуратура разом із правоохоронцями розслідує факти розкрадань бюджетних коштів, які було виділено на ремонт укриттів у Києві.

Про це пише РБК-Україна з поиланням на Telegram-канал Київської міської прокуратури.

Прокурори Київської міської прокуратури розслідують факти неправомірних дій з боку службових осіб органів місцевого самоврядування. Попередньо, вони у змові з підрядниками здійснили заволодіння бюджетними коштами, виділеними на ремонт та укомплектування укриттів та споруд цивільного захисту у Києві.

За даними КМДА, у 2022-2023 р.р. з міського бюджету на облаштування укриттів виділено 1,2 млрд гривень.

“У межах слідства зібрано докази, які підтверджують злочинні дії та змову замовників робіт з переможцями тендерів, направлені на розтрату та заволодіння бюджетними коштами під час реконструкції об’єктів укриття”, – сказано в повідомленні.

Під час огляду лише одного з об’єктів цивільного захисту у Святошинському районі правоохоронці та експерти зафіксували факти невиконання робіт в повному обсязі, незадовільне їх виконання, використання неякісних легкозаймистих, пожежонебезпечних матеріалів із завищенням їх вартості на понад 1 мільйон гривень.

“Сьогодні, 02.06.2023, у вказаному провадженні слідчі СУ ГУНП у м. Києві спільно з оперативними працівниками УСР у м. Києві ДСР НПУ продовжують огляди ряду укриттів та споруд цивільного захисту, розташованих на території міста Києва (фото додаються)”, – повідомили в прокуратурі.

Також за аналогічними фактами розкрадання бюджетних коштів під час ремонту об’єктів цивільного захисту здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях органами досудового розслідування Деснянського, Подільського, Голосіївського та Солом’янського районів Києва.

“Правоохоронні органи столиці проводять системну роботу для документування фактів розтрати та заволодіння бюджетними коштами, які виділялися на ремонт укриттів та споруд цивільного захисту як посадовцями, так і суб’єктами господарювання”, – розповіли в СБУ.