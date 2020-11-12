Екс-керівнику підприємства повідомлено про підозру у безпідставній невиплаті ₴5 млн. заробітної плати

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури колишньому директору одного з державних лісових підприємств області повідомлено про підозру у невиплаті заробітної плати (ч. 1 ст. 175 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи на посаді директора державного лісового підприємства з 1 січня 2019 по 31 січня 2020 року, умисно, в порушення вимог чинного трудового законодавства щодо першочерговості виконання зобов’язань щодо оплати праці, безпідставно не виплатив заробітну плату, маючи реальну можливість це зробити. Підприємство заборгувало працівникам понад 5 млн грн.

За втручання прокуратури під час досудового розслідування заборгованість по зарплаті погашена повністю.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Тернопільської обласної прокуратури