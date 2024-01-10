Викрито ділків, які намагалися вкрасти з держбюджету України понад ₴1,3 млрд.

Служба безпеки спільно з Національною поліцією заблокувала спробу розкрадання понад 1,3 млрд грн із державного бюджету України.

У результаті комплексних заходів викрито ділків, які намагалися вивести цю суму як незаконне відшкодування податку на додану вартість.

Організатором схеми виявився підприємець із Києва, який фіктивно працевлаштовував у власних компаніях осіб з інвалідністю. Це дозволяло йому оформляти податкові пільги і отримувати компенсацію від держави.

За даними слідства, для реалізації схеми організатор залучив 15 підконтрольних комерційних структур у столичному регіоні, а також у Вінницькій та Черкаській областях.

Фігуранти підшукували осіб з інвалідністю і за символічну плату оформляли їх до штату власних компаній, але за фактом на робочому місці вони не з’являлися і не були задіяні у виробничому процесі.

Однак, контролюючим органам ділки звітували, що пільгова категорія населення становить більше половини штатної чисельності персоналу підприємств.

Таким чином ділки отримали право на відшкодування із державного бюджету України понад 1,3 млрд грн.

Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти фінансовій махінації та розкраданню бюджетних грошей.

Під час 24 обшуків за адресами проживання та на робочих місцях фігурантів вилучено:

⁠мобільні телефони та комп’ютери із доказами протиправної діяльності;

⁠документи та чорнові записи, які підтверджують спроби незаконного відшкодування ПДВ.

Триває слідство у межах кримінального провадження за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);

⁠ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).

Вирішується питання щодо повідомлення головному фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України