Екс-керівницю поштового відділення судитимуть за привласнення коштів підприємства

Жінці інкримінують крадіжку грошей на суму майже 50 тисяч.

За інформацією прес-служби, 27 серпня 2020 року за процесуального керівництва прокурорів Єланецького відділу Вознесенської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника відділення поштового зв’язку «Нововасилівка» Центру поштового зв’язку № 2 Миколаївської дирекції АТ «Укрпошта», яка обвинувачується у привласненні грошових коштів підприємства.

За версією слідства, зловмисниця, обіймаючи посаду начальника зазначеного відділення поштового зв’язку, зловживаючи своїм службовим становищем, в період з січня по жовтень 2019 року привласнила грошові кошти на загальну суму 47 тис грн.

Її дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 191 КК України, а саме привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Довідково: вказаний злочин відноситься до корупційних та санкцією статті передбачено покарання на строк до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльність на строк до 3 років. // Миколаївська правда