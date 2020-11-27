Екс-працівницю банку «Хрещатик» підозрюють у розкраданні понад 10 млн. гривень

Київською місцевою прокуратурою № 10 повідомлено про підозру ексспівробітниці регіонального відділення ПАТ «КБ «Хрещатик» за фактом службового підроблення та заволодінням коштами вкладників шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрювана, будучи відповідальною за оформлення договорів та вступивши у змову з іншими працівниками банку, надавала вкладникам завідомо підроблені документи, що нібито підтверджували належність передачі банку коштів за депозитними договорами.

Однак отримані від клієнтів кошти підозрювана не обліковувала належним чином та разом з іншими співучасниками використовувала на власний розсуд.

Вказаними діями клієнтам банку заподіяно збитків на загальну суму понад 10 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу. У межах слідства встановлюються інші співучасники злочину.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури