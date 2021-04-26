Экс-руководство харьковского госпредприятия пыталось присвоить ₴7 миллионов

Детективы Национального антикоррупционного бюро 23 апреля сообщили о подозрении бывшему и.о. директора харьковского государственного предприятия «Южгипрошахт» и его экс-заместителю. Их подозревают в покушении на завладение 7 миллионами гривен и подделке документов.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

В ноябре 2018 года, будучи осведомленными о планируемой реорганизации «Южгипрошахта» путем его присоединения к «Национальной угольной компании», экс-руководители создали искусственную задолженность госпредприятия в 7 миллионов гривен. Деньги были должны частной компании, которую ранее возглавлял заместитель директора. Договоры о предоставлении услуг заключили «задним числом».

В дальнейшем чиновники, используя с нарушением законодательства вексельную схему расчета, пытались незаконно получить 7 миллионов. Следствие считает, что подозреваемые совершили все необходимые действия для завладения этими деньгами. Однако закончить преступление они не смогли: остановлено соответствующее исполнительное производство о взыскании 7 миллионов.

Отметим, что ГП «Южгипрошахт» занимается проектированием для предприятий угольной промышленности. // Преступности.НЕТ