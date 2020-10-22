Экс-заместитель главы банка «Финансы и Кредит» обвиняется в растрате ₴2,5 млрд.

Бывшего заместителя главы правления банка «Финансы и Кредит» подозревают в причастности к растрате 2,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщают в пресс-службе Офиса Генерального прокурора, передает УНН.

«Прокурорами Офиса Генерального прокурора совместно со следователями Государственного бюро расследований сообщено о подозрении бывшему заместителю главы правления АО» Банк «Финансы и Кредит» по факту растраты имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Сообщается, что по данным следствия, бывший заместитель главы правления причастен к растрате денежных средств банка.

Установлено, что оффшорная компания, связанная с бенефициарным владельцем банка, в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии между украинским банком и иностранными банками были заключены договоры залога на сумму более 113 млн долларов США. Этими договорами украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, размещенными на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.

«В 2015 году из-за невыполнения обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов украинского банка около 113 млн долларов США, что на то время было эквивалентно 2,5 млрд грн. Такие действия повлияли на ликвидность банка, что, в конце концов, сказалось на его платежеспособности и способствовало началу процедуры ликвидации финучреждения», — отметили в ОГП.