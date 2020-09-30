Из-за смерти заключенного в Винницком учреждении исполнения наказаний будут судить шесть человек

В Винницкой области будут судить шестерых должностных лиц Государственного учреждения «Винницкое учреждение исполнения наказаний (№1)», которые, вероятно, причастны к смерти заключенного.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Винницкой областной прокуратуры.

«…утвержден и направлен в Винницкий городской суд обвинительный акт по факту пыток и причинения тяжких телесных повреждений заключенному лицу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по версии следствия, в июле прошлого года, в Государственное учреждение «Винницкое учреждение исполнения наказаний (№1)» был доставлен заключенный, которому судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, и который подозревался в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 УК Украины.

«Во время пребывания в указанном учреждении, должностными лицами учреждения ему нанесены смертельные телесные повреждения. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 127 (истязание), ч. 2 ст. 365 (превышение служебных полномочий), ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего)», — говорится в сообщении.