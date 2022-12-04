Переслідував дівчину у підземці, а на вулиці пограбував: київські оперативники затримали грабіжника

Зловмисник зірвав з плеча жінки сумку та намагався втекти. Завдяки оперативним діям правоохоронців його затримали. Наразі слідчі розпочали кримінальне провадження та повідомили порушнику про підозру.

До чергової частини Шевченківського управління поліції звернулась заявинця та повідомила, що її пограбував невідомий на вулиці Довженка. За декілька хвилин на місце події прибула слідчо-оперативна група та співробітники карного розшуку.

Як розповів слідчий Шевченківського управління поліції Владислав Пустохін, 30–річного уродженця міста Кривий Ріг затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України:

«У ході досудового розслідування ми встановили, що чоловік побачив свою «жертву» у столичній підземці та вирішив за нею прослідкувати. Коли дівчина вийшла з станції метрополітену та попрямувала до зупинки громадського транспорту, зловмисник підбіг до неї та зірвав з плеча сумку. Перехожа запам’ятала прикмети нападника та відразу зателефонувала до поліції. Вже за кілька днів завдяки проведеним оперативно-розшуковим заходам ми його затримали. Ним виявився раніше судимий за скоєння пограбування 30-річний чоловік, котрий нещодавно був звільнений з місць позбавлення волі».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального процесуального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва