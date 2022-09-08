Двоє шахраїв за пів мільойона доларів обіцяли «вирішити питання» в прокуратурі

Прокурорами Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно двох осіб, які шляхом обману намагались заволодіти грошовими коштами громадянина (ч. 3 ст. 15, ч. 2, ч. 4 ст. 190 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачені за 500 тис доларів США пообіцяли представнику іноземної компанії сприяти в активізації розслідування у кримінальному провадженні, у якому ця компанія є потерпілою, а також відшкодувати завдані збитки та притягнути винних до відповідальності. При цьому вони запевнили її представника нібито про наявність особистих зв’язків з керівництвом Офісу Генерального прокурора, що не відповідало дійсності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного слідчого управління ДБР, за оперативного супроводу Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою ДЗНД СБУ. Підтримання публічного обвинувачення забезпечуватимуть прокурори Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора